Tren de pasajeros se accidenta en el sur de México

Un tren con 241 pasajeros a bordo y nueve miembros de la tripulación se accidentó este domingo en el estado de Oaxaca (sur), informó este domingo la Marina mexicana, que opera esa vía ferroviaria, sin reportar por ahora si hay muertos o heridos.

La dependencia dijo en un comunicado que "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren y que "se brinda atención inmediata a las personas usuarias".

El tren accidentado, llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Se trata de una de las más importantes obras de infraestructura del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

La Marina dijo que ampliará la información sobre el accidente en cuanto se cuente con "datos confirmados y completos".

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que el accidente ocurrió entre las localidades de Chivela y Nizanda, y que su gobierno está brindando la atención necesaria a los afectados.

"El personal de la coordinación estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía vial estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo", dijo en X, aunque tampoco confirmó una cifra de muertos o heridos.