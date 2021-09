Trend Micro ayuda a los padres con la seguridad y el bienestar de los niños en Internet con su nueva herramienta

Trend Micro ha anunciado el lanzamiento en España de Trend Micro Family, una herramienta digital para ayudar a los padres a garantizar que el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla sea seguro.

Los padres ven de forma positiva el tiempo que sus hijos pasan en Internet, ya que consideran que les proporciona apoyo social y emocional (63%), o incluso les ha ayudado a crear vínculos más fuertes con sus amigos (64%), según un estudio reciente del Digital Wellness Lab,.

Sin embargo, también están preocupados por la cantidad de tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla, que para el 61 por ciento de los padres es demasiado.

Trend Micro Family se ha desarrollado en coordinación con el programa Seguridad en Internet para Niños y Familias de Trend Micro, una iniciativa filantrópica lanzada en 2008 y actualmente activa en 20 países. El programa está diseñado para educar a padres, profesores y niños de todas las edades sobre cómo utilizar Internet de forma segura, responsable y positiva.

Trend Micro Family es una herramienta gratuita para los padres que permite optimizar la mejor configuración de seguridad y privacidad en las cuentas de redes sociales de sus hijos de forma centralizada, en lugar de configurarla en cada app individual, como explica la compañía en un comunicado.

También proporciona un entorno de Internet más seguro al difuminar las imágenes explícitas, así como al evitar que accedan a sitios inadecuados y bloquear los anuncios no deseados o los rastreadores de anuncios de terceros.

Las familias con varios hijos pueden elegir la configuración adecuada para cada uno de ellos. Y tanto padres como tutores pueden ver cómo interactúan sus hijos con Internet para tomar decisiones sobre la gestión del tiempo que pasan de la pantalla y fomentar hábitos digitales saludables.

La herramienta también ofrece informes de visibilidad, con los que los padres y tutores pueden obtener un conocimiento más profundo de los intereses y preocupaciones de sus hijos, lo que puede apoyar las conversaciones en curso entre las familias sobre cómo practicar hábitos digitales saludables.

Trend Micro Family está disponible en dos formas, Trend Micro Family for Parents, la aplicación que se descargan los padres, y Trend Micro Family for Kids, que se instala en el dispositivo de los niños. Además, Trend Micro Family for Kids incluye una extensión de Chrome complementaria para una experiencia de navegación web más segura que se puede descargar desde la Chrome Web Store.

Trend Micro tiene previsto ampliar las funciones de Trend Micro Family para incluir la compatibilidad con otras apps de redes sociales como TikTok y Facebook, filtrar los vídeos explícitos y ofrecer más recursos educativos y consejos a padres e hijos.

Europa Press