Tres activistas del grupo propalestino proscrito en Reino Unido ponen fin a su huelga de hambre

Tres activistas de Palestine Action, en prisión preventiva por realizar acciones en nombre de esta organización ahora prohibida en Reino Unido, pusieron fin a su huelga de hambre iniciada hace 73 días, anunció un grupo de apoyo.

Kamran Ahmed, Heba Muraisi y Lewie Chiaramello han comenzado una fase de "realimentación", precisó Prisoners for Palestine en su comunicado.

Después de que estos tres miembros de la organización pusieran fin a su huelga de hambre, una persona mantiene su ayuno voluntario iniciado hace seis días, indicó el grupo a la AFP.

Otros cuatro activistas de Palestine Action habían suspendido anteriormente su huelga de hambre.

Estos detenidos, en espera de juicio, están siendo procesados por intrusión y actos de vandalismo cometidos en nombre de Palestine Action, en particular en una base de la Royal Air Force en junio y contra la empresa armamentística israelí Elbit Systems.

Con edades comprendidas entre 20 y 31 años, los activistas iniciaron a principios de noviembre una huelga de hambre para protestar contra su encarcelamiento.

Los procesados también exigen el levantamiento de la prohibición de Palestine Action, organización clasificada como terrorista en julio por el gobierno.

La activista climática sueca Greta Thunberg fue detenida el 23 de diciembre en Londres durante una manifestación en apoyo a los activistas de Palestine Action y fue liberada bajo fianza unas horas más tarde.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, ha impugnado ante la justicia la prohibición de la organización.

Los jueces del Tribunal Superior de Londres deberán emitir su decisión próximamente.