Tres activistas italianos y uno canadiense heridos en un ataque de colonos en Cisjordania

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Cuatro activistas propalestinos —tres italianos y uno canadiense— han resultado heridos este domingo en un ataque de colonos israelíes cerca de Jericó, en Cisjordania.

Fuentes médicas y de seguridad han explicado que una decena de colonos enmascarados atacaron la casa de la localidad de Ein al Duyuk donde estaban los activistas al amanecer, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Los asaltantes golpearon a los activistas, les robaron y se llevaron sus pasaportes y teléfonos móviles. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado a la prensa italiana que hay tres ciudadanos italianos heridos, pero ninguno de gravedad.

Al Yazira ha publicado imágenes de las dos italianas y de un hombre de esa misma nacionalidad con lesiones visibles en el rostro. El hombre parece tener un corte en el labio.

El diario italiano 'La Repubblica' recoge que los activistas han denunciado lo ocurrido ante la Policía palestina y que han recibido asistencia del alcalde de Jericó.