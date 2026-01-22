Tres aficionados belgas son condenados por imitar a "Borat" en Kazajistán

Un tribunal de Kazajistán anunció este jueves una leve pena de prisión para tres aficionados belgas del club Brujas que se disfrazaron del personaje "Borat" durante el partido de Liga de Campeones entre su equipo y el Kairat Almaty, el martes

Un tribunal de Astana, la capital, afirmó en un comunicado haber "recibido denuncias por perturbación del orden contra los ciudadanos belgas S., D. y N.", condenados a "cinco días de detención administrativa"

En estado de embriaguez en las gradas del estadio Astana Arena, S., D. y N. se desvistieron, quedándose en ropa interior (...) perturbando así el orden público durante el partido ganado 4-1 por el equipo belga

En un video se puede ver a tres personas luciendo el icónico traje de baño de una sola pieza sujeto por detrás del cuello que se hizo famoso por el personaje de la película "Borat"

La comedia, aparecida en 2006, narra las aventuras en Estados Unidos de un periodista kazajo ficticio, Borat Sagdiyev, interpretado por el actor británico Sacha Baron Cohen, que presenta a Kazajistán como un país atrasado

En clave de humor, las escenas de esa película, que se ríe también de la sociedad estadounidense, no suelen hacer gracia en Kazajistán, que trata desde hace años de deshacerse de la imagen proyectada por la película

Las autoridades kazajas llegaron incluso a prohibir su difusión, antes de reconocer que contribuyó al turismo en ese inmenso país de Asia Central