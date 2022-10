Tres agencias de la ONU y WOAH lanzan un plan de acción conjunto 'One Health' contra toda amenaza para la salud

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, fundada como OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha un plan de acción conjunto 'One Health' para impulsar el cambio y la transformación necesarios para mitigar el impacto de los desafíos de salud actuales y futuros.

Este primer plan conjunto sobre 'One Health' tiene como objetivo crear un marco para integrar los sistemas y la capacidad para que podamos prevenir, predecir, detectar y responder colectivamente mejor a las amenazas para la salud. En última instancia, esta iniciativa busca mejorar la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo sostenible.

El Plan de acción conjunto 'One Health', desarrollado a través de un proceso participativo, proporciona un conjunto de actividades que tienen como objetivo fortalecer la colaboración, la comunicación, el desarrollo de capacidades y la coordinación por igual entre todos los sectores responsables de abordar los problemas de salud en el medio ambiente humano-animal-planta. interfaz.

El plan quinquenal (2022-2026) se centra en apoyar y ampliar las capacidades en seis áreas: capacidades de 'One Health' para los sistemas de salud, epidemias zoonóticas emergentes y reemergentes, enfermedades zoonóticas endémicas, tropicales desatendidas y transmitidas por vectores, riesgos para la inocuidad de los alimentos, resistencia a los antimicrobianos y el medio ambiente.

Este documento técnico se basa en evidencia, mejores prácticas y orientación existente. Cubre un conjunto de acciones que se esfuerzan por promover 'One Health' a nivel mundial, regional y nacional. Estas acciones incluyen en particular el desarrollo de una próxima guía de implementación para países, socios internacionales y actores no estatales como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación.

El plan establece objetivos operativos, que incluyen: proporcionar un marco para la acción colectiva y coordinada para incorporar el enfoque de Una Salud en todos los niveles; proporcionar asesoramiento político y legislativo preliminar y asistencia técnica para ayudar a establecer objetivos y prioridades nacionales; y promover la colaboración multinacional, multisectorial y multidisciplinar, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, soluciones y tecnologías. También fomenta los valores de cooperación y responsabilidad compartida, acción y asociación multisectorial, equidad de género e inclusión.

Europa Press