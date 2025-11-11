Tres argentinos del Atlético de Madrid se perderán el amistoso con Angola por problemas con las vacunas

11 nov (Reuters) -

Argentina no podrá contar con Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, tres jugadores del Atlético de Madrid, para el amistoso del viernes en Angola por no haber completado los trámites relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, dijo el lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se encuentra en algunas partes de África y Sudamérica y quienes viajen a esas regiones están obligados a vacunarse para prevenir la infección.

"Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola", dijo la AFA en un comunicado.

Argentina, campeona del mundo, que ya se ha asegurado su plaza en la Copa Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, se enfrentará a Angola en Luanda. (Información de Shifa Jahan en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)