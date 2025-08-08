Tres bronces inauguran la cosecha de España en los Juegos Mundiales de Chengdu

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

La delegación española en los Juegos Mundiales, cuya 12ª edición se está disputando en Chengdu (China), ha inaugurado este viernes su medallero con tres bronces, logrados por Antía García en salvamento y socorrismo, por Paola García en kata individual femenino y por Guillem Pascual junto a Diandra Illes en baile latino.

Antía García consiguió el primero de esos tres bronces en la carrera femenina de remolque de maniquí con aletas, gracias a su tiempo de 51,27 en la meta. El oro se lo llevó la italiana Lucrezia Fabretti, con su registro de 51,09, y la plata fue para la alemana Lena Oppermann, con 51,26; la también española María Rodríguez, con 51,37, acabó cuarta.

En karate, Paola García ganó en su grupo a la colombiana Valentina Zapata (40,2 puntos vs 39,0 puntos), después cayó ante la hongkonesa Mo Sheung Grace Lau (41,0 vs 42,9) y luego batió a la china Yiwei Tao (41,2 vs 40,1); aunque perdió su semifinal ante la japonesa Maho Ono (40,8 vs 42,7), derrotó por el bronce a la iraní Fatemeh Sadeghi (41,6 vs 40,1).

En baile latino, Guillem Pascual y Diandra Illes acabaron terceros la primera ronda (187,08 puntos) y repitieron puesto tanto en la semifinal (188,58) como en la final (188,46). En las tres rondas tuvieron siempre por encima, y en este orden, a los alemanes Marius Balan y Khrystyna Moshenska y a los franceses Charles Schmitt y Elena Salikhova.

Del resto de la participación española en estos World Games, que son la mayor cita deportiva para disciplinas no olímpicas, destacaron este viernes María Prieto y David Rojas acabando, respectivamente, duodécima y decimotercero en las pruebas de media distancia en orientación.

En balonmano playa, la selección femenina batió a Dinamarca por 13-12 y 19-18 mientras la masculina batió a China por 28-12 y 22-12, en sendos partidos de la fase preliminar. Y en squash, en dieciseisavos de final, Marta Domínguez ganó a la china Linglu Cheng (11-6, 11-1 y 11-2) y Cristina Gómez superó a la japonesa Risa Sugimoto (11-4, 11-7 y 14-12).