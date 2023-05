Tres campeones de Liga en el once de la jornada 34

16/05/2023 Once de la jornada 34 de LaLiga Santander. Robert Lewandowski, Frenkie de Jong y Alejandro Balde forman parte del once de la jornada 34 de LaLiga Santander, y junto a ellos Edgar Badía (Elche CF), Loïc Badé (Sevilla FC), Valjent (RCD Mallorca), Sabaly (Real Betis), Aimar Oroz (CA Osasuna), Take Kubo (Real Sociedad), Álex Baena y Nicolas Jackson (Villarreal CF). DEPORTES LALIGA