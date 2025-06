Tres campeones y un ilustre aspirante: la batalla final por la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la UEFA decide esta semana el campeón de su cuarta edición, en una 'Final Four' en la que participan los tres campeones anteriores del torneo (Portugal, Francia y España) y un ilustre que aspira a sumarse a la lista, Alemania.

Las semifinales se abrirán el miércoles en Múnich con el pulso entre los anfitriones de esta fase final, los alemanes, y el Portugal de Cristiano Ronaldo. Un día después, la defensora del título, España, medirá fuerzas en Stuttgart con la Francia de Kylian Mbappé.

Los ganadores pugnarán por el trofeo el domingo en Múnich, mientras que los perdedores tendrán que jugar ese mismo día en Stuttgart el duelo honorífico por el tercer puesto.

Alemania: el trauma de la Eurocopa

Eliminada en la fase de grupos del Mundial-2022 y en cuartos de final de 'su' Eurocopa de 2024, Alemania afronta esta semana con la misión de reivindicarse, tras once años de travesía del desierto, desde su título mundial de Brasil-2014.

Pese a su pedigrí histórico, es el único de los cuatro semifinalistas del torneo que no ha jugado ninguna 'Final Four' de la Liga de Naciones y el único que no ha levantado el trofeo anteriormente.

Tendrá que jugar sin varios hombres importantes, principalmente el volante ofensivo Jamal Musiala y el defensa Antonio Rüdiger, pero el arquero Marc-André Ter Stegen regresa al equipo nacional tras recuperarse recientemente de una lesión que le hizo pasar la temporada con el Barcelona casi en blanco.

Portugal: CR7 el incombustible

La Seleçao portuguesa puede presumir de ser el primer campeón de la historia de la Liga de Naciones, por su éxito en la primera edición en 2019, donde fue además el anfitrión de la fase final.

Esta vez el equipo llega con un plantel que combina ilustres veteranos como Cristiano Ronaldo, el emblema de la generación que conquistó la Eurocopa en 2016, con jóvenes talentos llamados a protagonizar el futuro del equipo, como Rodrigo Mora, la nueva perla del Oporto y del fútbol luso a sus 18 años.

Cristiano Ronaldo (40 años) atraerá también las miradas esta semana por la incertidumbre sobre su futuro. Tras anunciar el final de su etapa en el Al Nassr saudita, debería conocerse en breve si se une o no a alguno de los equipos que la próxima semana empezarán a disputar el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.

España: regreso a Alemania

España vuelve un año después a Alemania, el país donde se proclamó campeona de Europa en 2024, en un torneo donde Lamine Yamal se convirtió en el nuevo emblema de la Roja.

El elegido como mejor jugador de aquella Eurocopa y meses después ganador del Balón de Oro, Rodri, será el gran ausente de España.

Reapareció recientemente con el Manchester City después de una grave lesión de rodilla que le tuvo casi todo el curso de baja y Luis De la Fuente estimó preferible no contar con él en esta ocasión.

Los españoles defenderán esta semana el título conquistado en la pasada 'Nations League', cuando superaron en junio de 2023 a la Croacia de Luka Modric en la tanda de penales en Róterdam (Países Bajos).

. Francia: ¿Tras la estela del PSG?

Después de conquistar el sábado la Liga de Campeones de clubes, el fútbol francés busca de nuevo un título UEFA, esta vez con su selección.

Como en la Champions, el Allianz Arena es el escenario de la final de esta Liga de Naciones y allí los 'Bleus' perseguirán reconquistar este torneo, que ya ganaron en 2021, en una edición en Italia todavía en la pandemia del Covid-19 y con restricciones de aforo en los estadios.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé liderarán el temible ataque de los franceses, que llegan a esta semana sobre todo con problemas en defensa por las lesiones de Jules Koundé, Dayot Upamecano y William Sadiba. También quedó fuera de la lista de Didier Deschamps el mediocampista Eduardo Camavinga, igualmente lesionado.

dr/mcd