Tres cardenales estadounidenses contra Trump, políticas destructivas

Este es el núcleo del mensaje lanzado hoy por los cardenales Blase Joseph Cupich, arzobispo de Chicago, Robert McElroy, arzobispo de Washington, y Joseph William Tobin, arzobispo de Newark, en una declaración conjunta que describe una visión moral de la política exterior estadounidense.

El mensaje, relanzado por L'Osservatore Romano, se basa en el hecho de que, en el nuevo año, Estados Unidos ha entrado en el debate más profundo y acalorado sobre la base moral de sus acciones en todo el mundo desde el final de la Guerra Fría, citando también los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia, que han planteado cuestiones fundamentales sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz (ANSA)