Tres científicos ganan el Nobel de Física por descubrimientos en efecto túnel en mecánica cuántica

ESTOCOLMO (AP) — John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física el martes por su investigación sobre el efecto túnel en mecánica cuántica.

Clarke realizó su investigación en la Universidad de California, Berkeley; Martinis en la Universidad de California, Santa Bárbara; y Devoret en Yale y también en la Universidad de California, Santa Bárbara.

“Para decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida”, dijo Clarke a los periodistas durante el anuncio por teléfono después de ser informado de su victoria.

El Comité del Nobel dijo que el trabajo de los laureados ofrece oportunidades para desarrollar “la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos”.

“Es maravilloso poder celebrar la forma en que la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, sigue ofreciendo nuevas sorpresas. También es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”, dijo Olle Eriksson, presidente del Comité del Nobel de Física.

El galardón se ha entregado 119 veces. El año pasado, los pioneros de la inteligencia artificial John Hopfield y Geoffrey Hinton ganaron el premio de física por ayudar a crear los fundamentos del aprendizaje automático.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el doctor Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico sabe atacar a los gérmenes y no a nuestros cuerpos.

Los anuncios de los Nobel continúan con el premio de química el miércoles y el de literatura el jueves. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Nobel de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel el 13 de octubre.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 de Alfred Nobel, el acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.

Los premios llevan un prestigio incalculable y un premio en efectivo de 11 millones de coronas suecas (casi US$1,2 millones).

___

Corder informó desde La Haya, Holanda.