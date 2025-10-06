Tres detenidos en Ceuta tras la muerte de un bebé de ocho días, uno de ellos el padre

CEUTA, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes a tres personas tras hallar muerto a un bebé de ocho días en una vivienda de Ceuta. Uno de los arrestados es el padre del fallecido.

Los hechos han ocurrido de madrugada, cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de unos vecinos que alertaban de fuertes gritos y alboroto que provenían del inmueble de la familia, según fuentes policiales.

Hasta el lugar se han personado los agentes, donde hallaron al bebé fallecido. Tras ello, procedieron al arresto de tres individuos, entre ellos el padre del menor y su hermano.

La Policía Científica se encuentra realizando labores de investigación en la vivienda, adonde también se ha personado el juez que ha ordenado el levantamiento del cadáver del recién nacido.

El caso se halla bajo secreto de sumario, por lo que se desconoce más información sobre las causas del fallecimiento. Se espera que los tres detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas.