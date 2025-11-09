Tres detenidos en una concentración convocada por Núcleo Nacional, que ha congregado a unos 700 asistentes
MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en una concentración convocada por Núcleo Nacional que ha congregado en la tarde de este sábado a unos 700 asistentes.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Madrid, quienes han detallado que la concentración había sido comunicada.
En concreto, la convocatoria, "contra la impunidad de los políticos corruptos", ha partido a las 19 horas desde la plaza Murillo y ha transcurrido por el paseo del Prado y plaza Cánovas del Castillo, hasta la carrera de San Jerónimo.
Tras su finalización, en torno a las 22 horas, la Policía Nacional procedió a la detención de tres varones, uno de ellos menor, por desórdenes públicos.
