Tres detenidos por intentos de desestabilización durante la jornada electoral en Moldavia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Moldavia han informado este domingo de la detención de tres personas en el marco de una investigación por los intentos de desestabilización y de generar desorden durante las elecciones que se celebran en el país.
Dos de los detenidos son hermanos y trabajadores de las fuerzas de seguridad de la región separatista prorrusa de Transnistria que habían estado bajo vigilancia durante dos meses. Ambos serían los encargados de coordinar y de la logística de los grupos de desestabilización, según recoge la cadena Pro TV.
En la operación se han registrado varios inmuebles y se han incautado objetos de pirotectina e inflamables para provocar pánico entre las multitudes.
El pasado lunes ya se informó del arresto de 74 personas en una operación a gran escala con más de 250 registros, ante las sospechas de posibles disturbios y otras acciones para desestabilizar el país, unas maniobras de las que las autoridades responsabilizan a los servicios secretos rusos.
Este domingo 28 de septiembre Moldavia celebra unas elecciones parlamentarias marcadas por la dicotomía que representan las fuerzas afines a Moscú y aquellas que desean su incorporación a la UE, como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu. Apenas dos días antes de las elecciones la Comisión Electoral Central de Moldavia suspendió al partido opositor prorruso Gran Moldavia, liderado por Victoria Furtuna.
