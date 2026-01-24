Tres días de nevadas y lluvias en Afganistán dejan 61 muertos

Un total de 61 personas murieron entre el miércoles y el viernes en Afganistán debido a fuertes nevadas y lluvias, según un balance provisional comunicado el sábado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA).

También resultaron heridas 110 personas y 458 viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas, principalmente en las provincias del norte y del centro del país, según un mapa publicado por la ANDMA en la red social X.

Un portavoz de la autoridad de gestión de desastres pidió a los ciudadanos evitar cualquier desplazamiento innecesario, ya que muchas carreteras siguen bloqueadas o cubiertas de nieve.

Una de las principales autopistas del país, la de Salang, está completamente cerrada al tráfico, según las autoridades locales de la provincia oriental de Parwan.

En Bamyan, en el centro del país, se distribuyeron alimentos a automovilistas que habían quedado atrapados en un paso de montaña nevado.