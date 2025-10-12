Tres diplomáticos cataríes mueren y dos quedan heridos en accidente en Egipto
Tres diplomáticos cataríes murieron y dos resultaron heridos el domingo en un accidente cerca de la localidad egipcia de Sharm el Sheij, informó la embajada del país del Golfo.
Diplomáticos y delegaciones oficiales llegaron a la localidad del mar Rojo en los últimos días para negociar el alto el fuego en la Franja de Gaza.
Al Qahera News, un medio ligado a la inteligencia egipcia, indicó que los cinco cataríes y un conductor egipcio iban en el vehículo cuando se estrelló después de perder control de la manivela.
La embajada de Catar en El Cairo expresó su "profunda tristeza y dolor" por las muertes.
Dijo que los fallecidos serían transferidos a Doha en un avión catarí mientras que "los dos heridos reciben atención médica necesaria en el Hospital Internacional de Sharm el Sheij".
Catar, junto a Egipto y Estados Unidos, ha participado en meses de conversaciones que llevaron a la tregua en Gaza, que según Israel entró en vigor el viernes a las 09:00 GMT.
Sharm el Sheij también será sede a partir del lunes de una cumbre por la paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su colega egipcio, Abdel Fatah al Sisi, para discutir el fin a la guerra en la Franja de Gaza.
