Tres empresas buscan evitar que el gobierno de EEUU frene sus proyectos de energía eólica

Tres desarrolladores de energía acudirán a los tribunales esta semana para desafiar la suspensión de sus proyectos de energía eólica marina por parte del gobierno estadounidense, al tiempo que el presidente Donald Trump afirma que su objetivo es no permitir que se construyan "molinos de viento".

La empresa danesa de energía Orsted, la compañía noruega Equinor y Dominion Energy Virginia presentaron una demanda para pedir a los tribunales que anulen y dejen sin efecto la orden del gobierno del 22 de diciembre de congelar cinco grandes proyectos en la costa este de Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional.

La audiencia de Orsted es la primera, programada para el lunes sobre su proyecto Revolution Wind. Orsted está construyendo Revolution Wind con su socio Skyborn Renewables para proporcionar energía a Rhode Island y Connecticut.

El gobierno estadounidense no reveló detalles específicos sobre sus preocupaciones de seguridad nacional, pero Trump dijo el viernes, cuando se reunía con ejecutivos de la industria petrolera sobre inversiones en Venezuela, que las granjas eólicas son "perdedoras". Afirmó que pierden dinero, destruyen el paisaje y matan aves.

"He dicho a mi gente que no aprobaremos molinos de viento", subrayó Trump. "Tal vez nos veamos obligados a hacer algo porque alguna persona estúpida en el gobierno de (Joe) Biden acordó hacer algo hace años. No aprobaremos ningún molino de viento en este país".

El gobierno de Biden buscó aumentar la energía eólica marina como una solución al cambio climático. Trump comenzó a revertir las políticas energéticas del país desde su primer día en el cargo con una serie de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar el petróleo, el gas y el carbón.

El gobierno de Trump pausó los arrendamientos para el proyecto Vineyard Wind en construcción en Massachusetts, Revolution Wind, Coastal Virginia Offshore Wind y dos proyectos en Nueva York: Sunrise Wind y Empire Wind. La fiscal general de Nueva York demandó al gobierno de Trump el viernes por el caso de Empire Wind y Sunrise Wind.

Revolution Wind y Sunrise Wind son ambos grandes proyectos de energía eólica marina de Orsted. Rhode Island y Connecticut presentaron su propia solicitud en el tribunal para intentar salvar Revolution Wind.

Equinor es propietaria de Empire Wind. Su compañía de responsabilidad limitada, Empire Wind LLC, señaló que el proyecto enfrenta una "probable cancelación" si la construcción no puede reanudarse para el viernes porque la orden interrumpe un cronograma de construcción cuidadosamente coreografiado dependiente de embarcaciones con disponibilidad muy limitada. Su audiencia es el miércoles.

Molly Morris, vicepresidenta sénior de Equinor a cargo de Empire Wind, dijo que quieren seguir adelante con el proyecto, la construcción está avanzada y proporcionará una nueva y esencial fuente de energía para Nueva York. Morris añadió que las autoridades federales no les han dado ninguna explicación sobre las preocupaciones de seguridad nacional ni cómo mitigarlas.

"Me gustaría pensar que la energía eólica marina es, y seguirá siendo, parte de una solución energética integral que nuestro país necesita desesperadamente", dijo.

Dominion Energy Virginia, que está desarrollando Coastal Virginia Offshore Wind, fue la primera en demandar. Está pidiendo a un juez que bloquee la orden, calificándola de "arbitraria y caprichosa" e inconstitucional. Su audiencia es el viernes.

___

El periodista de The Associated Press Matthew Daly contribuyó a este despacho.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.