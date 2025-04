Tres equipos dicen que tenían calificación de primera ronda para Sanders, según fuentes de AP

Dos gerentes generales y un entrenador en jefe se sorprendieron de que Shedeur Sanders no fuera seleccionado el jueves por la noche porque sus equipos le habían dado calificaciones de primera ronda, le confirmaron a The Associated Press.

Otro gerente general le dijo a la AP que le dio a Sanders una calificación de segunda ronda. Los cuatro equipos cuentan con quarterbacks franquicia y hablaron bajo condición de anonimato porque Sanders todavía está en la lista del draft.

Pero la situación empeoró para Sanders después de que tampoco fue seleccionado en la segunda y tercera ronda el viernes. Ahora tendrá que esperar al último día para saber cual será su destino.

Antes del draft se esperaba que el QB de Colorado fuera una de las cinco primeras selecciones, incluso algunos analistas lo colocaron por delante de Cam Ward, quien fue la primera selección de Tennessee en el draft.

Sin embargo, varios medios de comunicación citaron fuentes no identificadas que criticaron al hijo del miembro del Salón de la Fama Deion Sanders en las semanas previas al draft, y cayó completamente fuera de la primera ronda.

Los Giants dejaron pasar a Sanders dos veces, primero con el puesto número tres y luego con el 25to cuando canjearon para elegir al mariscal de campo de Ole Miss, Jaxson Dart.

Los Browns, Saints, Steelers, Jets y Raiders están entre los equipos que se cree están considerando a Sanders debido a sus situaciones en la posición.

Cleveland tiene la primera y cuarta selección de la segunda ronda y también optaron por saltarse a Sanders. Los Browns añadieron a Kenny Pickett en un intercambio y firmaron a Joe Flacco, el Jugador Regreso del Año 2023 de la AP. En la tercera ronda optaron por el QB Dillon Gabriel, quien jugó en Oregon el año pasado después de pasar por Central Florida y Oklahoma.

Nueva Orleans tiene a Derek Carr, pero su lesión en el hombro ha creado incertidumbre.

Pittsburgh parece ser el mejor ajuste. Los Steelers están esperando a Aaron Rodgers y el entrenador Mike Tomlin elogió a Sanders antes del draft, aún así utilizar su selección de tercera ronda para al corredor de Iowa Kaleb Johnson.

Los Jets firmaron a Justin Fields y los Raiders intercambiaron por Geno Smith. La relación de Sanders con Tom Brady todavía hace de Las Vegas una opción.

Deion Sanders, quien entrenó a su hijo en la universidad, pareció abordar el desaire del draft en una publicación en X.

“Mi biblia dice que Dios usa las cosas necias para confundir a los sabios y eligió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes", escribió Sanders en la red social X. "¡Por favor, sepan que Dios no ha terminado y Dios realmente está comenzando. Disfruten esta lección y dejen de estresarse!"

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.