Tres escrutadores del Partido Nacional de Honduras atacados con explosivos

El incidente ocurrió cuando Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto subían al autobús tras concluir su jornada del recuento especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según reportes publicados en la prensa local, miembros del partido oficialista Libre lanzaron piedras y bombas molotov al autobús, provocando que las tres personas tuvieran que ser trasladadas al hospital.

Desde la semana anterior se lleva a cabo un recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones celebradas el 30 de noviembre.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral".

Añadió en su red social X: "Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia".

Con el 99,9% de las actas escrutadas, el candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la votación con el 40,34% de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44% de los votos.

En tercer lugar se encuentra la candidata oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libre, con el 19,22% de las papeletas.

(ANSA).