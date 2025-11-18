Tres grandes festivales de teatro europeos coproducen una obra común en 2026, interpretada por Wagner Moura

Los prestigiosos festivales de teatro de Aviñón, Edimburgo y el Holland Festival presentarán por primera vez en 2026 una obra coproducida, dirigida por la artista brasileña Christiane Jatahy y con el actor Wagner Moura entre los intérpretes, anunciaron el martes las tres instituciones.

Es la primera vez "desde su creación" hace casi 80 años, que el Festival Internacional de Edimburgo, el Festival de Aviñón (los dos certámenes teatrales más famosos del mundo) y el Holland Festival "se unen", afirmaron en un comunicado.

Esto "marca el inicio de una colaboración histórica para celebrar su 80º aniversario en 2027", añadieron estas tres organizaciones, sin dar más detalles.

La coproducción versiona la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen "Un enemigo del pueblo" (1882), "transformándola en drama judicial con trasfondo ecológico y político", precisaron. Estará ambientada "en una sala de audiencia donde el público del teatro se convierte en miembro del jurado".

La artista Christiane Jatahy, también cineasta, ha sido invitada varias veces en estos tres festivales. En 2024, por ejemplo, en el certamen de Edimburgo, participó con "After the Silence", que exploraba el racismo estructural y el legado de la esclavitud en su país.

En julio de 2019, en Aviñón, produjo "O Agora que demora" ("El presente que desborda"), que denunciaba la "campaña de criminalización" de los artistas en su país, entonces dirigido por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su trabajo busca eliminar las fronteras entre los géneros, inventando un nuevo lenguaje entre la performance, el escenario y el vídeo. En otra de sus obras, deconstruyó "Macbeth" de Shakespeare, mezclando la pieza con películas y sumergiendo al espectador, equipado con auriculares, en un baño de imágenes.

El actor Wagner Moura es uno de los rostros más conocidos del cine brasileño. Mundialmente conocido por dar vida a Pablo Escobar en la serie "Narcos", en el pasado Festival de Cannes se alzó con el premio al mejor intérprete masculino por "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

La obra coproducida se presentará en los tres festivales en el verano de 2026.

