Tres heridos en ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia

El OIEA confirma una explosión de un avión no tripulado

MADRID, 7 Abr. 2024 (Europa Press) -

Tres trabajadores de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, han resultado heridos debido a los ataques ucranianos, según han denunciado las autoridades rusas que controlan la central.

Uno de ellos está grave, según ha indicado la Agencia de la Energía Atómica de Rusia (Rosatom). "La central nuclear de Zaporiyia ha sido objeto de una serie de ataques con drones sin precedentes, lo que supone una amenaza directa a la seguridad de la central", ha denunciado el organismo.

Las autoridades rusas han denunciado que dos aparatos impactaron dentro del recinto de la central. El primero de los cuales se estrelló con una carga explosiva cerca de una cantina de la planta a las 11.38 horas. La explosión provocó tres heridos y daños en un camión que descargaba alimentos.

Un segundo avión no tripulado alcanzó el muelle de carga media hora después y más tarde un tercer aparato impactó contra la cúpula del sexto reactor de la central, aunque sin causar "daños críticos ni víctimas". "La radiación en la central y la zona vecina no ha cambiado y no supera los valores naturales", ha resaltado Rosatom.

Por todo ello, Rusia pide a la dirección del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que "responda de inmediato a la escalada" ante la que, recuerda, es la central nuclear más grande de Europa.

Rosatom "condena categóricamente este ataque sin precedentes contra las instalaciones de la central nuclear y pide a la dirección del OIEA, en particular a su director general, Rafael Grossi, y a los dirigentes de los países de la UE que respondan de inmediato a la amenaza a la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia y condenen la escalada".

Confirmación del oiea

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el OIEA, ha confirmado la explosión este domingo de un avión no tripulado en Zaporiyia. El organismo no identifica la autoría del ataque pero sí menciona que sus expertos, que estaban visitando la instalación este domingo, fueron informados por las autoridades rusas de la detonación de un dron y que "tal detonación es consistente con las observaciones de el OIEA".

"Insto a abstenerse de acciones que contradigan los cinco principios del OIEA y pongan en peligro la seguridad nuclear", ha solicitado el director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Las autoridades rusas denuncian que el ataque tuvo lugar 20 minutos después de la inspección del OIEA, que en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto el enorme peligro que representa un conflicto armado para la instalación.