Tres heridos tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid

Tres heridos tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid
THOMAS COEX - AFP

MADRID, 7 oct (Reuters) - Un edificio se ha derrumbado parcialmente en el centro de Madrid, cerca de Ópera, según informaron el martes las autoridades.

Tres personas resultaron heridas y una se encontraba en estado grave, y los bomberos habían desplegado perros rastreadores para buscar desaparecidos, dijo la policía. No estaba claro de inmediato si había alguien atrapado en el interior del edificio. Las imágenes de vídeo publicadas por los servicios de emergencia mostraban varias ambulancias y camiones de bomberos delante de un edificio que parecía en obras. (Información de David Latona y Emma Pinedo; redacción de Charlie Devereux; edición de Andrei Khalip e Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela y María Bayarri Cárdenas)

