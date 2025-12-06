Tres heridos, uno de ellos grave, en una colisión al circular un coche en sentido contrario en la M-607

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, al colisionar dos coches en el kilómetro 13 de la M-607 al circular uno de ellos en sentido contrario. El suceso ha ocurrido alrededor de las 20:45 horas de este sábado en el distrito de Fuencarral y, a consecuencia del impacto, dos varones de 57 y 58 años que circulaban con normalidad han resultado heridos, uno de ellos diagnosticado con un traumatismo torácico grave que ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital La Paz. Su acompañante también ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos con pronóstico moderado por múltiples contusiones, como ha informado Emergencias Madrid a Europa Press. Bomberos de Madrid han acudido al lugar de los hechos para asistir al conductor que ha provocado el accidente en su evacuación. Según Emergencias Madrid, el varón, de 45 años, no estaba atrapado, pero los bomberos han abierto el coche para facilitar su salida. El conductor ha sido trasladado al 12 de Octubre con múltiples contusiones y pronóstico moderado. Investiga la Guardia Civil. Bomberos además han asegurado los vehículos cortando las baterías y la Policía Municipal de Madrid ha escoltado a los implicados a los respectivos hospitales.