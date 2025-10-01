LA NACION

Tres hombres vinculados a Hamas arrestados en Alemania con armas y municiones

Tres presuntos miembros de Hamas, sospechosos de haber adquirido armas destinadas a "atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania", fueron arrestados el miércoles en Berlín, anunció la fiscalía federal alemana.

Durante los arrestos "se descubrieron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de municiones", precisó la institución.

El Ministerio Público identificó a los tres hombres como Abed Al G. y Ahmad I., ambos "ciudadanos alemanes", así como Wael F. M., "nacido en Líbano".

Según la fiscalía, se dedicaban a la adquisición de "armas de fuego y municiones" en Alemania en nombre del movimiento islamista palestino.

Serán presentados el jueves ante un juez de instrucción que deberá decidir sobre las solicitudes de detención provisional emitidas por la fiscalía.

