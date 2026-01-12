Tres jefes previos de la Fed censuran el ataque 'sin precedentes' de Trump a Powell

12 ene (Reuters) -

Los últimos tres jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos se unieron el lunes a otros exlíderes de política económica del Gobierno federal para condenar la investigación penal del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, comparándola con la interferencia con la independencia del banco central que se ve más a menudo en los países de mercados emergentes con "instituciones débiles".

"La investigación criminal reportada sobre el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de usar ataques judiciales para socavar esa independencia", dice una declaración firmada por los expresidentes de la Fed Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan.

"Así es como se hace política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de Derecho, que está en la base de nuestro éxito económico".

A los tres se unieron otros 10 exaltos responsables de política económica nombrados tanto por presidentes republicanos como demócratas.

La declaración se produjo después de que Powell emitiera un extraordinario comunicado en video el domingo, diciendo que el Departamento de Justicia había abierto una investigación penal sobre los comentarios que hizo al Congreso el verano boreal pasado sobre las renovaciones de edificios en curso en el complejo de la sede de la Fed en Washington. (Reportaje de Dan Burns; Edición en Español de Manuel Farías)