Tres jóvenes hermanas se ahogan y decenas de personas son rescatadas de bote con inmigrantes a Italia

MILÁN, 24 ago (Reuters) - Tres hermanas murieron ahogadas cuando la embarcación de goma en la que viajaban junto a decenas de inmigrantes se vio en dificultades en la peligrosa travesía del Mediterráneo central desde Libia a Italia, según informó el domingo una organización benéfica alemana de salvamento marítimo.

RESQSHIP dijo que los cuerpos de las hermanas, de 9, 11 y 17 años, fueron encontrados en el interior de la embarcación, que estaba "peligrosamente abarrotada" y fue azotada por olas de hasta 1,5 metros antes de que llegara al lugar una embarcación de rescate.

Entre las 65 personas rescatadas por la embarcación Nadir de la organización benéfica había tres mujeres embarazadas, niños y un bebé de siete meses. Una persona cayó por la borda al principio de la travesía y sigue desaparecida, añadió RESQSHIP en un comunicado.

No dio detalles sobre la nacionalidad de las tres fallecidas.

El Nadir interceptó la embarcación de goma, que había partido de Zuwara (Libia) el viernes por la noche, tras ser alertado por el operador de la línea directa de rescate Alarm Phone, según la organización benéfica.

Los guardacostas italianos evacuaron el sábado por la tarde a 14 personas -casos médicos y sus familiares- y las trasladaron a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, adonde el Nadir llegó más tarde con el resto de supervivientes y los cadáveres de las tres niñas.

(Reporte de Giulio Piovaccari; editado en español por Carlos Serrano)