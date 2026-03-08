Tres marinos indonesios desaparecidos al naufragar un remolcador emiratí en el estrecho de Ormuz

Tres tripulantes indonesios están desaparecidos después de que un remolcador con bandera emiratí naufragara el viernes en el estrecho de Ormuz, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia.

"Un superviviente indonesio está siendo atendido por quemaduras en un hospital de la ciudad de Khasab, en Omán. Las autoridades locales siguen en busca de los otros tres indonesios", declaró la fuente el sábado en un comunicado.

Antes de hundirse, el remolcador sufrió una explosión que provocó un incendio, añade el texto.

Había otro indonesio en el lugar, pero estaba a bordo de otro barco y se encuentra sano y salvo, precisa el ministerio.

El remolcador "Musaffah 2" fue blanco de dos misiles cuando intentaba prestar ayuda al portacontenedores "Safeen Prestige", con bandera maltesa, que fue alcanzado por un proyectil el miércoles, informó la empresa de seguridad privada Vanguard en otro comunicado.

Yakarta ha exigido la apertura de una "investigación exhaustiva" sobre las circunstancias del incidente.