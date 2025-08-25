Tres muertes en México por fuego en centro de rehabilitación

Aunque no está probado que el fuego haya sido intencional, son numerosos los episodios de este tipo en los cuales han irrumpido hombres armados en distintas zonas del país para asesinar a los adictos en rehabilitación, debido a que algunos criminales suelen ocultarse en estos lugares.

En el caso más reciente, este domingo dos adolescentes de 14 años y una mujer de 35 murieron en esta casa improvisada como un espacio para drogadictos que desean dejar el uso de estupefacientes, que popularmente se conocen como "anexos" y que funcionan en forma clandestina.

El suceso tuvo lugar en el barrio Burócratas, de la ciudad de Monterrey, la capital del estado, cercano a la frontera con Estados Unidos.

Elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así como agentes de seguridad y paramédicos fueron movilizados para sofocar el fuego y poner a salvo a las personas que se hallaban en este centro.

Familiares de los drogadictos denunciaron que en el sitio, como suele suceder comúnmente, sus parientes eran víctimas de maltratos, tales como privación de alimentos, castigos corporales y mala higiene, cuyos responsables huyeron. (ANSA).