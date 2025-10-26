Tres muertos en ataque ruso con drones en capital ucraniana
Un ataque nocturno ruso con drones mató a tres personas y dejó decenas de heridos en la capital ucra
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un ataque nocturno ruso con drones mató a tres personas y dejó decenas de heridos en la capital ucraniana, Kiev, informó el domingo el alcalde de la ciudad.
El jefe de la administración militar de Kiev afirmó que "varios" drones rusos operaban sobre la ciudad y llamó a la población a "permanecer en refugios".
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que "según la información preliminar, tres personas murieron y 27 resultaron heridas" en el ataque.
Entre los heridos hay seis niños, escribió Klitschko en Telegram.
La víspera, otro ataque ruso con drones y misiles mató a cuatro personas e hirió a otras 20 en Kiev, según las autoridades ucranianas.
bur-mjw/dhw/mas/meb
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
- 2
De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
- 3
Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
- 4
Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado