Tres muertos en ataque ruso con drones en capital ucraniana

Un ataque nocturno ruso con drones mató a tres personas y dejó decenas de heridos en la capital ucra

Tres muertos en ataque ruso con drones en capital ucraniana

Un ataque nocturno ruso con drones mató a tres personas y dejó decenas de heridos en la capital ucraniana, Kiev, informó el domingo el alcalde de la ciudad.

El jefe de la administración militar de Kiev afirmó que "varios" drones rusos operaban sobre la ciudad y llamó a la población a "permanecer en refugios".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que "según la información preliminar, tres personas murieron y 27 resultaron heridas" en el ataque.

Entre los heridos hay seis niños, escribió Klitschko en Telegram.

La víspera, otro ataque ruso con drones y misiles mató a cuatro personas e hirió a otras 20 en Kiev, según las autoridades ucranianas.

