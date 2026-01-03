Tres muertos en avalanchas en el norte de Italia

Tres personas murieron en avalanchas este viernes en Italia, incluidos un francés y una alemana en el noroeste del país, informaron los servicios de rescate.

Dos personas que estaban esquiando fueron alcanzadas por una avalancha a 2.300 metros de altura alrededor de las 12H00 locales (11H00 GMT) en el Piamonte, cerca de la frontera con Francia.

Otros esquiadores que iban con ellos consiguieron sacarlos pero una de ellos, la mujer alemana, había muerto cuando llegó un helicóptero de rescate.

Por otro lado, un francés que también estaba esquiando fue alcanzado por una avalancha unos kilómetros más al norte, en Bobbio Pellice, cerca de Turín.

Un hombre que se encontraba con él corrió a un refugio de montaña y avisó a los servicios de rescate, pero cuando estos llegaron al lugar del incidente, el hombre había fallecido.

Por último, en las Dolomitas, en el noreste de Italia, un italiano de 50 años murió el viernes por la mañana tras ser arrastrado por otro alud mientras hacía senderismo con un amigo.

Las fuertes nevadas de Navidad, seguidas de unas temperaturas más suaves y fuertes vientos podrían haber contribuido a la formación de avalanchas, según un portavoz de los servicios de rescate.