Tres muertos en el sur de Ucrania por ataque ruso con drones

Nuevos ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania, informaron las autoridades ucranianas en la mañana del jueves.

"Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido", indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

Agregó en Telegram que los ataques con drones destruyeron casas y causaron incendios.

Los ataques mortales han dejado a muchos ucranianos sin energía en el frío invernal, pese a que negociadores rusos y ucranianos se reunieron la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos para discutir el fin del conflicto, bajo el auspicio de Estados Unidos.

La siguiente ronda deberá celebrarse el domingo, según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también indicó que esta semana se realizaría una reunión de seguimiento y que "puede" que el gobierno de su país participe.

16 personas murieron en los ataques nocturnos efectuados entre el martes y el miércoles en toda Ucrania, según las autoridades del país.

Seis de ellos murieron cuando drones rusos atacaron un tren de pasajeros el martes en el este de Ucrania.