Tres muertos en enfrentamientos entre grupos armados en el este de República Democrática del Congo

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto en Pinga, en la región de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, en el marco de los enfrentamientos entre la Defensa de Congo Nduma (NDC-R) y la Unión de la Resistencia Patriótica (UPR).

El enfrentamiento comenzó el pasado miércoles cerca de Nkobe, cuando efectivos de la NDC-R lanzaron un ataque que se saldó con tres muertes y seis personas más heridas.

Algunos de los heridos fueron trasladados al dispensario de Munsanga y otros a Pinga, donde recibieron atención médica, según recoge el portal de noticias congoleño Actualité.

El secretario administrativo de la región de Kisimba, Lavie Changwi, ha advertido de que este conflicto entre milicias rivales podría beneficiar al grupo insurgente M-23, que podría intentar penetrar en la zona, por lo que ha pedido una intervención militar para restablecer la calma entre ambas partes, integrantes de la coalición progubernamental.