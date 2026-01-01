Tres muertos en intento de asalto a mina de oro en el norte de Perú

Al menos tres personas murieron en un intento de asalto a una mina en el norte de Perú la noche de Año Nuevo, informó el jueves la fiscalía de Pataz, militarizada desde 2024 por la violencia desatada por la "fiebre del oro".

Pataz es una provincia ubicada a 900 km de Lima y está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la extracción de oro.

En mayo pasado, 13 trabajadores de una gran compañía minera fueron asesinados tras ser secuestrados en una mina aurífera.

La fiscalía de Pataz anunció en un comunicado que "inició una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina 'Papagayo'".

En el lugar del crimen, la policía halló 11 casquillos de balas, agregó la fiscalía.

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, había señalado al canal N de televisión que "según la información que recibí del capitán de la Policía de Perú, ayer (miércoles) aproximadamente a las 11 de la noche, tenían en la Comisaría a tres personas asesinadas".

Mariño mencionó que habrían siete personas desaparecidas.

Si bien la Policía no confirmaba aún la información, medios locales afirmaron que quienes habían sido inicialmente reportados como desaparecidos fueron ya ubicados.

De acuerdo a Peru21, el hecho ocurrió en una zona de extracción de oro de Pataz poco antes de la medianoche, cuando un grupo de personas intentó asaltar el yacimiento y fue repelido a la entrada del lugar por guardias privados.

Con unos 88.000 habitantes, Pataz es el epicentro de una escalada de violencia causada por la fiebre del oro, un metal que ha visto incrementado fuertemente su valor en los mercados internacionales.

Perú es el décimo productor mundial del metal y segundo en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En el país, coexisten tres modalidades de minería: la formal que ampara la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal, que se concentra en especial en la explotación de oro y devasta la Amazonía.