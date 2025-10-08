Tres muertos en un ataque ucraniano con misiles a la región rusa de Bélgorod, según gobernador

MOSCÚ, 8 oct (Reuters) -

Tres personas murieron y una resultó herida en un ataque ucraniano con misiles sobre la región rusa de Bélgorod, según informó el miércoles el gobernador regional, y aún podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

Viacheslav Gladkov, el gobernador, dijo en un comunicado de Telegram que el ataque se llevó a cabo en un asentamiento llamado Maslova Pristan, que está cerca de la frontera con Ucrania.

Publicó una fotografía de un centro deportivo que, según dijo, había sido parcialmente destruido. La foto mostraba que el edificio había sufrido graves daños en las paredes y el tejado.

Gladkov dijo que los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar y que se estaban retirando los escombros y los restos.

Reuters no pudo verificar de forma independiente su comunicado y Ucrania no hizo comentarios de inmediato.

(Información de Reuters; redacción de Andrew Osborn/Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)