Tres muertos en un incendio durante una protesta en Indonesia

Al menos tres personas murieron en un incendio provocado por manifestantes en un edificio del ayuntamiento de la ciudad de Macasar, en el este de Indonesia, informó el sábado un funcionario local a la AFP.

Protestas estallaron en todo el país el viernes tras la muerte de un conductor de mototaxi atropellado por un vehículo policial. En la capital, Yakarta, se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes, que lanzaron gases lacrimógenos para repelerlos.

“En el incidente de anoche murieron tres personas. Dos fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital. Quedaron atrapadas en el edificio en llamas”, aseguró el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba.

Acusó a los manifestantes de irrumpir en la oficina para prenderle fuego.

“Esto va más allá de lo que podíamos prever, ya que normalmente, durante una protesta, los manifestantes solo lanzan piedras o queman neumáticos frente a la oficina. Nunca irrumpen en el edificio ni lo incendian”, dijo.

Dos de las víctimas eran parte del personal del ayuntamiento y la otra era un funcionario.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el incendio y fueron trasladadas a un hospital, informó el funcionario.

