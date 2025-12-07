Tres muertos por fuerte ola que barrió una piscina natural de las islas Canarias

Tres personas murieron este domingo en la isla de Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, cuando una fuerte ola barrió una piscina natural de la costa, informaron fuentes de los servicios de emergencia.

"Tenemos tres personas fallecidas, dos hombres y una mujer", explicó esta fuente a la AFP, sin precisar las nacionalidades de los fallecidos, en la que es una de las principales zonas turísticas de España.

Además, tres personas resultaron heridas, una con una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida, otra con traumatismos y una leve, según la misma fuente.

El incidente ocurrió en la piscina natural de Isla Cangrejo, según medios locales.

El Gobierno regional canario había decretado una "prealerta por mal estado de la mar este fin de semana" en todo el archipiélago del océano Atlántico, próximo a las costas del noroeste de África, con olas de 2 a 3,5 metros, según un comunicado.

Por ello, había aconsejado no tomar "ni fotos ni vídeos donde rompen las olas".

El lunes es feriado en España, por lo que este fin de semana ha visto como miles y miles de personas han viajado a los principales destinos turísticos del país, las islas Canarias entre ellos.

Según la página web turística del Gobierno regional canario, la charca de Isla Cangrejo es una "piscina natural enclavada en un bello rincón de la costa".

"Gracias a un muro de hormigón que la resguarda de las olas, la piscina ofrece un lugar tranquilo para darse un baño en familia y tomar el sol en un entorno inmejorable", añade el portal, precisando que se deben "extremar las precauciones con la marea alta y fuerte oleaje".

