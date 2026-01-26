Tres muertos tras un incendio en una fábrica de alimentos en el centro de Grecia

26 ene (Reuters) -

Los cuerpos de tres personas fueron encontrados el lunes mientras los bomberos luchaban contra un incendio en una fábrica de alimentos cerca de la ciudad de Trikala, en el centro de Grecia, dijo la brigada de bomberos, revisando informaciones anteriores de que cinco personas estaban desaparecidas.

Anteriormente, un representante del cuerpo de bomberos había declarado a Reuters que 13 personas se encontraban en la fábrica cuando se declaró el incendio y que ocho de ellas habían logrado salir de las instalaciones.

Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo mientras unos 40 bomberos y 13 camiones luchaban contra el fuego que envolvía la instalación industrial, con llamas aún visibles en el tejado del complejo.

El representante dijo que la causa del incendio, que se declaró de madrugada, no estaba clara. Los medios de comunicación locales informaron de que se había oído una gran explosión antes del incendio.