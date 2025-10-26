Tres muertos y 29 heridos en un ataque de drones rusos a Kiev

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y mató a tres personas en sus hogares, dijeron las autoridades locales el domingo temprano.

Al menos 29 personas resultaron heridas, siete de ellas niños, en el segundo ataque nocturno consecutivo en Kiev que se cobró vidas civiles. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que entre los fallecidos se encontraban una mujer de 19 años y su madre de 46 años.

Los drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito Desnianskyi de la capital. Los equipos de emergencia evacuaron a civiles de un edificio de nueve pisos y otro de 16 pisos.

Rusia atacó Ucrania con 101 drones durante la noche del domingo, según la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 90 fueron derribados y neutralizados por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, cinco drones de ataque impactaron en cuatro ubicaciones. Los restos de los drones derribados cayeron en cinco lugares, según el comunicado, sin detallar dónde.

El ataque del domingo se produce un día después de un ataque masivo de misiles y drones rusos que mató a cuatro personas, incluidas dos en la capital, lo que provocó nuevas súplicas del presidente de Ucrania para que se le proporcionen sistemas occidentales de defensa antiaérea.

