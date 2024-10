Tres muertos y 4 heridos al desplomarse puente en Mississipi mientras lo iban a demoler

MENDENHALL, Mississippi, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y cuatro resultaron gravemente heridas el miércoles cuando un puente en Mississippi que fue cerrado hace casi un mes se desplomó mientras un equipo de trabajadores lo preparaba para su demolición, dijeron autoridades.

El puente encima del río Strong sobre la carretera estatal 149 en el condado Simpson —a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de la ciudad de Jackson— había estado cerrado al tránsito desde el 18 de septiembre, parte de un proyecto de reemplazo de puentes, indicó el Departamento de Transporte de Mississippi en un comunicado.

El gobernador Tate Reeves dijo en redes sociales el miércoles por la noche que rescatistas del condado y “otros activos estatales han estado en el sitio de la tragedia”, donde confirmaron al menos tres fallecimientos y diversas lesiones.

El secretario de Transporte federal, Pete Buttigieg, dijo en redes sociales en la noche que la Administración Federal de Carreteras estaba “contactando a funcionarios estatales” con respecto al “desplome prematuro durante la demolición de un puente en la carretera estatal 149 en Mississippi”.

Paul Mullins, jefe policial del condado Simpson, declaró a la televisora WLBT-TV que tres personas murieron y cuatro estaban heridas de gravedad.

Terry Tutor, el forense del condado Simpson, le dijo al New York Times que siete hombres trabajaban en el puente con maquinaria pesada para derribarlo cuando cedió y se desplomó casi 12 metros (40 pies). Indicó que tres de los hombres fallecieron y cuatro se lesionaron, reportó el periódico.

Mullins y Tutor no respondieron de momento a mensajes que les envió The Associated Press.

Una llamada a la compañía constructora, T.L. Wallace Construction, no fue respondida el miércoles por la noche, y no fue posible dejar un mensaje.

Anna Ehrgott, portavoz del Departamento de Transporte, dijo que la agencia “compartiría más información con el público a medida que esté disponible”.

El departamento indicó que uno de sus inspectores estaba en el sitio de trabajo cuando el puente se vino abajo, y resultó ileso.

AP