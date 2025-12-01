Tres muertos y ocho heridos en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipró, según gobernador

KIEV, 1 dic (Reuters) -

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas el lunes en un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, informó el gobernador en funciones de la región de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.

"La operación de rescate está en curso, con daños preliminares en una estación de servicio y una empresa. Continúa el reconocimiento de la zona y se están esclareciendo las consecuencias", dijo en el servicio de mensajería Telegram.

(Información de Anna Pruchnicka, redacción de Pavel Polityuk; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)