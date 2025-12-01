LA NACION

Tres muertos y ocho heridos en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipró, según gobernador

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Tres muertos y ocho heridos en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipró, según gobernadorTHOMAS KIENZLE - AFP

KIEV, 1 dic (Reuters) -

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas el lunes en un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, informó el gobernador en funciones de la región de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.

"La operación de rescate está en curso, con daños preliminares en una estación de servicio y una empresa. Continúa el reconocimiento de la zona y se están esclareciendo las consecuencias", dijo en el servicio de mensajería Telegram.

(Información de Anna Pruchnicka, redacción de Pavel Polityuk; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION
Más leídas
  1. Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
    1

    Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado

  2. El factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
    2

    A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile

  3. Agresión con la cabeza: la insólita infracción en el rugby francés contra un jugador argentino
    3

    Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try

  4. Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza
    4

    Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos

Cargando banners ...