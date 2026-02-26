Tres muertos y un herido en atentado a vivienda con dron en Colombia

Los hechos ocurrieron en la población de La Jagua, denunció Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, quien señaló que en esa zona del departamento las disidencias de las extintas FARC y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantienen desde hace semanas enfrentamientos con el llamado Clan del Golfo, una estructura criminal de origen paramilitar y mafioso.

"Todo por el tema de las economías ilegales", aseguró Martínez, al explicar que el artefacto explosivo era transportado por un dron adecuado para ello de manera artesanal, en una modalidad que ahora usan los grupos armados ilegales para atacar a la fuerza pública.

"Rechazamos con total contundencia este acto criminal que enluta a una familia colombiana y evidencia el desprecio de los grupos armados ilegales por la vida y la dignidad humana.

Ninguna confrontación entre estructuras criminales puede justificar ataques contra la población civil", afirmó el general William Rincón, director de la Policía.

El oficial aseguró que hombres del Ejército y la Policía fueron enviados a la zona de la tragedia para "verificar lo ocurrido", rescatar los cuerpos y establecer cuál fue el grupo que atentó contra estas personas. (ANSA).