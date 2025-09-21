Tres niños entre las cinco víctimas de un ataque israelí con dron en Líbano

Al menos cinco personas murieron el domingo en un ataque israelí con dron en el sur de Líbano, entre ellas tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

La agencia nacional de noticias ANI indicó que el ataque, que se produjo cerca de la localidad de Bint Jbeil, tuvo como objetivo una motocicleta.

Israel lleva a cabo con frecuencia ataques en Líbano, asegurando que tienen como objetivo a Hezbolá, a pesar de un acuerdo de alto el fuego que puso fin en noviembre de 2024 a más de un año de conflicto —incluidos dos meses de guerra abierta— entre Israel y el movimiento libanés proiraní.

