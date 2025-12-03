Tres partidos de cierre parcial del estadio del Sevilla por incidentes en el derbi

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Sevilla con tres partidos de clausura parcial de su estadio Ramón Sánchez Pizjuán debido a los incidentes durante el derbi que acabó en victoria del Betis por 2-0 el domingo.

Los futbolistas del Betis alertaron al árbitro del lanzamiento de botellas de plástico y otros objetos, por lo que el árbitro interrumpió durante 15 minutos el choque.

Además, el órgano del fútbol español multó al club andaluz con $45.000 y le requirió que le comunique en un plazo de 24 horas los sectores que conforman el Fondo Norte desde los que se produjeron los lanzamientos para "garantizar el estricto cumplimiento de la resolución", según el Código Disciplinario de la RFEF.

El acta del colegiado reflejó que varios objetos cayeron desde el fondo norte en el minuto 79, un incidente que se repitió en el 86 después de que se expulsara con roja directa el delantero del Sevilla, Isaac Romero.

En ese momento, se procedió a la interrupción del partido y los jugadores se retiraron a los vestuarios. El árbitro avisó que si continuaba el lanzamiento de objetos se suspendería definitivamente el encuentro. Al final, se reanudó sin nuevos percances.

