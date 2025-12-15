Tres pases de anotación de Purdy lideran a los 49ers en victoria 37-24 sobre los Titans

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown y los 49ers de San Francisco comenzaron la recta final de su temporada con una victoria de 37-24 sobre los Titans de Tennessee el domingo.

Los 49ers (10-4) regresaron de una semana de descanso y mostraron un ataque extremadamente afilado contra los Titans (2-12), que no estuvieron a la altura, al anotar en sus primeras cinco posesiones de un juego por primera vez desde la temporada 2021.

Purdy lanzó dos pases de anotación a Jauan Jennings, otro a George Kittle y los Niners consiguieron un acarreo de TD de Christian McCaffrey mientras San Francisco convirtió sus primeros siete intentos en tercera oportunidad.

Purdy completó 23 de 30 para 295 yardas y los Niners ganaron a pesar de obtener solo 87 yardas desde la línea de golpeo de McCaffrey.

El novato Cam Ward lanzó un pase de anotación a Gunnar Helm en el segundo cuarto y otro en el cuarto período al liniero defensivo Jeffery Simmons. Ward terminó con 170 yardas por pase ya que los Titans no pudieron aprovechar el impulso de una victoria sobre Cleveland la semana pasada y permanecieron en un empate a tres bandas por el peor récord en la NFL. Tennessee no ha ganado juegos consecutivos desde noviembre de 2022.

Los Titans desperdiciaron una buena oportunidad al final de la primera mitad cuando Ward falló un pase profundo a un Van Jefferson completamente abierto y luego Joey Slye falló un gol de campo de 50 yardas en la última jugada de la mitad para mantener la ventaja de San Francisco en 17-10.

Los Niners ampliaron la ventaja a 14 puntos cuando Purdy se conectó con Jennings por segunda vez en la posesión inicial. Tennessee tuvo tres y fuera en sus dos primeras series de la mitad y nunca tuvo una oportunidad de remontar.

