Tres periodistas de Georgia, Ucrania y Azerbaiyán, finalistas al premio de DDHH del Consejo de Europa
Derechos Humanos: Tres periodistas de Georgia, Ucrania y Azerbaiyán, finalistas al premio de...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
Tres periodistas y activistas de Georgia, Ucrania y Azerbaiyán han sido declarados finalistas este martes para el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos que concede cada año el Consejo de Europa y que en 2024 recayó en la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Un jurado encabezado por el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Theodoros Rousopoulos, ha elaborado una lista en la que figura el ucraniano Maksim Butkevich, que pasó dos años bajo custodia de Rusia tras alistarse en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fue liberado en octubre de 2024 en un canje de prisioneros.
Entre rejas sigue, sin embargo, la georgiana Mzia Amaghlobeli, fundadora de varios medios independientes y condenada este mismo año tras denunciar abusos durante las protestas contra el Gobierno. También está encarcelado el tercer nombre de la lista, el periodista azerí Ulvi Hasanli, a quien el jurado considera víctima de una persecución política.
Rousopoulos ha resaltado en un comunicado "la valentía, la determinación y el inquebrantable compromiso con la verdad" de los periodistas, que "iluminan el camino hacia la libertad y la justicia". "En un mundo en el que la información es vital y a menudo reprimida, su incansable labor para defender los derechos fundamentales y exponer la verdad a costa de un gran riesgo personal (...) constituye un ejemplo contundente para todos nosotros", ha afirmado el presidente de la Asamblea Parlamentaria.
El nombre del ganador final se conocerá el 29 de septiembre, al inicio de las sesiones de otoño de la Asamblea. El reconocimiento conlleva la concesión de un trofeo, un diploma y 60.000 euros.
Otras noticias de Derechos Humanos
- 1
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 2
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”
- 3
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 4
Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos