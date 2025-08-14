Tres personas acusadas de ayudar a hombre que mató a cuatro personas en Tennessee

TIPTONVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tres personas han sido acusadas de ayudar en Tennessee al presunto asesino de cuatro personas dándole refugio, teléfonos y transporte cuando estaba prófugo, informó un fiscal el jueves.

Austin Robert Drummond hizo una breve aparición en la corte ante un juez a través de una videoconferencia el jueves en la ciudad rural de Tiptonville, en el oeste de Tennessee.

Drummond se ha declarado inocente de cuatro cargos de asesinato en primer grado por las muertes de los padres, la abuela y el tío de un bebé que fue encontrado abandonado en el patio delantero de una casa. La búsqueda por Drummond tardó una semana y terminó el 5 de agosto en Jackson, a unos 115 kilómetros (unas 70 millas) al sureste de la escena del crimen en Tiptonville.

El fiscal del distrito del condado Lake, Danny Goodman, ha dicho que los fiscales planean buscar la pena de muerte si Drummond es condenado por asesinato en primer grado en el juicio.

También aparecieron en la corte por videoconferencia Tanaka Brown y Dearrah Sanders, quienes han sido acusadas de ser cómplices después del hecho. Ambas se han declarado inocentes. Una tercera persona acusada de ser cómplice después del hecho, Giovonte Thomas, no compareció en la corte el jueves. No está claro de inmediato si Thomas ha presentado una declaración de culpabilidad.

El juez Andrew Cook fijó una audiencia preliminar para Drummond el 4 de septiembre para determinar si hay suficiente evidencia para remitir su caso a un jurado preliminar. El abogado de Drummond declinó hacer comentarios después de la audiencia.

Cook también programó audiencias preliminares para Brown y Sanders el 12 de septiembre.

Después de la audiencia, el fiscal del distrito dijo a los periodistas que se sospecha que los acusados de ayudar a Drummond le proporcionaron teléfonos, ropa, refugio y transporte.

Goodman no reveló cuál podría haber sido el motivo de los asesinatos. En una audiencia anterior, Drummond le dijo al juez que quiere un juicio rápido, pero Goodman indicó que podría pasar un año o más antes de que Drummond pueda enfrentar a un jurado.

"Es un asunto serio", aseveró Goodman, agregando más tarde que "hay mucha evidencia en el caso para reunir".

Los asesinatos y la búsqueda subsiguiente pusieron en alerta a las áreas rurales del oeste de Tennessee durante días.

La policía respondió a una llamada sobre un bebé en un asiento de automóvil que fue dejado en el "patio delantero de un individuo" el 29 de julio en el área de Tigrett, aproximadamente a 65 kilómetros (40 millas) de Tiptonville, dijo la policía del Condado de Dyer.

Luego, los investigadores en el vecino condado de Lake informaron que cuatro personas habían sido encontradas muertas por heridas de bala en Tiptonville. Las autoridades determinaron que eran los padres del bebé, James M.

Wilson, de 21 años, y Adrianna Williams, de 20; el hermano de Williams, Braydon Williams, de 15; y su madre, Cortney Rose, de 38.

Goodman ha dicho que las cuatro víctimas no habían sido vistas desde la noche anterior a que sus cuerpos fueran descubiertos en un área boscosa. Se cree que Drummond los había atacado, según la Oficina de Investigación de Tennessee.

Goodman ha dicho que la novia de Drummond es la hermana de la abuela del bebé.

Drummond ha cumplido tiempo en prisión por robar una tienda de conveniencia y amenazar con atacar a los jurados. También fue acusado de intento de asesinato de un guardia de prisión mientras estaba encarcelado, y estaba en libertad bajo fianza en el momento de los asesinatos, dijo Goodman.

Con una población de aproximadamente 3400 habitantes, Tiptonville está ubicada cerca del río Mississippi y el pintoresco lago Reelfoot.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.