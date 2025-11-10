LA NACION

Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón

Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón
Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatónCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Tres personas han muerto en accidentes de tráfico en Alicante, Baleares y Córdoba durante este fin de semana. Entre ellas, un peatón, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los siniestros se han registrado el viernes, el sábado y el domingo y dos de ellos han ocurrido en vía convencional, mientras que uno ha tenido lugar en autopista o autovía. Los accidentes han sido una salida de la vía, una colisión y un atropello a peatón.

Con estas tres víctimas mortales se eleva el número de fallecidos en accidente de circulación a 966.

Hasta el momento, septiembre es el mes más negro en las carreteras nacionales con 117 fallecidos, seguido de julio con 115 y agosto con 114.

LA NACION
Más leídas
  1. Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados
    1

    Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados

  2. El riesgo país cae y vuelve a valores que no se veían desde enero
    2

    El riesgo país cae y vuelve a valores que no se veían desde enero

  3. Ordenan liberar a Sarkozy tras pasar apenas 20 días en la cárcel y le pondrán una tobillera
    3

    Tras 20 días de un estricto en prisión con duras condiciones, Nicolas Sarkozy fue liberado bajo supervisión judicial

  4. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    4

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

Cargando banners ...