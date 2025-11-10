Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón
Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón.
MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Tres personas han muerto en accidentes de tráfico en Alicante, Baleares y Córdoba durante este fin de semana. Entre ellas, un peatón, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los siniestros se han registrado el viernes, el sábado y el domingo y dos de ellos han ocurrido en vía convencional, mientras que uno ha tenido lugar en autopista o autovía. Los accidentes han sido una salida de la vía, una colisión y un atropello a peatón.
Con estas tres víctimas mortales se eleva el número de fallecidos en accidente de circulación a 966.
Hasta el momento, septiembre es el mes más negro en las carreteras nacionales con 117 fallecidos, seguido de julio con 115 y agosto con 114.
