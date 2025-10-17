Tres personas mueren en Bucarest tras una explosión en un bloque de apartamentos

17 oct (Reuters) -

Una explosión en un edificio de apartamentos de ocho plantas en Bucarest, la capital de Rumanía, derrumbó varios pisos, causando muertos y heridos el viernes, informaron medios de comunicación locales.

La explosión rompió las ventanas de un instituto cercano, informó el sitio web de noticias Hotnews.ro.

También derrumbó por completo dos pisos y afectó a otros que se encontraban debajo, según medios locales.

Se desconoce la causa de la explosión. El sitio web de noticias Biziday informó de que el suministro de gas se había interrumpido el jueves después de que los residentes denunciaran el olor a gas.

Los bomberos ordenaron la evacuación de los 108 apartamentos del bloque por temor a que pudiera derrumbarse, según medios de comunicación. Los equipos buscaban en el lugar de la explosión a otras personas atrapadas, según Biziday. (Información de Jason Hovet; edición de Elaine Hardcastle; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Paula Villalba)