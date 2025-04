Tres personas mueren por incendio en una residencia de Queens, Nueva York

Tres personas murieron y una más se encuentra en estado crítico después de que un incendio arrasó con una vivienda hacinada en Queens a primera hora del Domingo de Pascua. No había indicios en el lugar de que contara con detectores de humo funcionales y las escaleras y las salidas se encontraban bloqueadas, informaron las autoridades.

Dentro de la vivienda, ubicada en el vecindario de Jamaica Estates, se habían levantado muros improvisados, incluido uno que atravesaba la cocina, señaló el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, John Esposito, en una conferencia de prensa.

Funcionarios también señalaron que se encontraron extensiones eléctricas en distintos puntos de la residencia de dos plantas. Las extensiones pueden sobrecalentarse, en particular cuando hay sobrecargas o se usan indebidamente, lo que puede provocar incendios, según Electrical Safety Foundation International. El departamento de bomberos aún determina el origen del incendio.

Los bomberos llegaron al lugar en menos de cuatro minutos, pero el incendio se propagó rápidamente hacia el piso superior de la casa. Hubo reportes de personas que saltaron desde una ventana en el ático, declaró Esposito.

Había personas que vivían en ambos pisos de la casa, así como en sótano y en el ático, informó Esposito.

“No les pedimos, les suplicamos, a todos los neoyorquinos que instalen alarmas de humo funcionales en sus hogares y, en la medida de lo posible, también detectores de CO2”, dijo el comisionado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, Robert S. Tucker durante una conferencia de prensa el domingo.

En la residencia vivían entre 10 y 15 personas, incluyendo el casero, señaló Adham Ammar, un residente del segundo piso, al programa Eyewitness News de ABC7. Ammar no se encontraba en la vivienda al momento del incendio.

“Parte de esto se debe a la negligencia del casero”, subrayó. The Associated Press no pudo ponerse en contacto con el casero.

Tres bomberos sufrieron heridas menores.